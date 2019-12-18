Виница
Виница
Моментална состојба
|+4°
|+4° +13°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+11°
|52%
|18-24
|+9°
|58%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+5°
|86%
|06-12
|+5°
|61%
|12-18
|+13°
|55%
|18-24
|+9°
|70%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+6°
|98%
|06-12
|+5°
|89%
|12-18
|+10°
|86%
|18-24
|+7°
|97%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|95%
|18-24
|+7°
|92%
|18-24
|+12°
|76%
|18-24
|+11°
|87%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+10°
|85%
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+11°
|86%
|18-24
|+11°
|86%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|90%
|18-24
|+4°
|95%
|18-24
|+8°
|71%
|18-24
|+6°
|72%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+3°
|79%
|18-24
|+1°
|85%
|18-24
|+5°
|77%
|18-24
|+3°
|84%