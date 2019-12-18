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Моментална состојба
+4°+4° +13°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+11°52%
18-24+9°58%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+5°86%
06-12+5°61%
12-18+13°55%
18-24+9°70%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+6°98%
06-12+5°89%
12-18+10°86%
18-24+7°97%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°95%
18-24+7°92%
18-24+12°76%
18-24+11°87%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+10°85%
18-24+5°100%
18-24+11°86%
18-24+11°86%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°90%
18-24+4°95%
18-24+8°71%
18-24+6°72%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+3°79%
18-24+1°85%
18-24+5°77%
18-24+3°84%
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