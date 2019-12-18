Велес
Велес
Моментална состојба
|+3°
|+1° +6°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+4°
|98%
|18-24
|+5°
|84%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+5°
|93%
|06-12
|+2°
|80%
|12-18
|+6°
|87%
|18-24
|+8°
|79%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+3°
|99%
|06-12
|+5°
|97%
|12-18
|+7°
|100%
|18-24
|+6°
|99%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+3°
|99%
|18-24
|+5°
|97%
|18-24
|+10°
|100%
|18-24
|+10°
|92%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|96%
|18-24
|+6°
|95%
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+11°
|90%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|90%
|18-24
|+4°
|96%
|18-24
|+8°
|67%
|18-24
|+8°
|59%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|64%
|18-24
|+5°
|63%
|18-24
|+4°
|68%
|18-24
|+5°
|60%