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Моментална состојба
+3°+1° +6°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+4°98%
18-24+5°84%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+5°93%
06-12+2°80%
12-18+6°87%
18-24+8°79%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+3°99%
06-12+5°97%
12-18+7°100%
18-24+6°99%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+3°99%
18-24+5°97%
18-24+10°100%
18-24+10°92%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°96%
18-24+6°95%
18-24+9°100%
18-24+11°90%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°90%
18-24+4°96%
18-24+8°67%
18-24+8°59%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°64%
18-24+5°63%
18-24+4°68%
18-24+5°60%
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