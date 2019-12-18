Валандово
Валандово
Моментална состојба
|+8°
|+1° +13°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+10°
|72%
|18-24
|+9°
|82%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+6°
|100%
|06-12
|+2°
|100%
|12-18
|+11°
|79%
|18-24
|+8°
|99%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+9°
|100%
|06-12
|+9°
|100%
|12-18
|+11°
|96%
|18-24
|+10°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+10°
|100%
|18-24
|+13°
|89%
|18-24
|+12°
|92%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|100%
|18-24
|+8°
|98%
|18-24
|+12°
|94%
|18-24
|+12°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|100%
|18-24
|+6°
|100%
|18-24
|+9°
|72%
|18-24
|+7°
|66%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|72%
|18-24
|+4°
|72%
|18-24
|+8°
|64%
|18-24
|+5°
|72%