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Моментална состојба
+8°+1° +13°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+10°72%
18-24+9°82%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+6°100%
06-12+2°100%
12-18+11°79%
18-24+8°99%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+9°100%
06-12+9°100%
12-18+11°96%
18-24+10°100%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°100%
18-24+10°100%
18-24+13°89%
18-24+12°92%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°100%
18-24+8°98%
18-24+12°94%
18-24+12°100%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°100%
18-24+6°100%
18-24+9°72%
18-24+7°66%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°72%
18-24+4°72%
18-24+8°64%
18-24+5°72%
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