Тетово
Тетово
Моментална состојба
|+13°
|+11° +17°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+16°
|49%
|18-24
|+15°
|57%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+15°
|37%
|06-12
|+13°
|41%
|12-18
|+15°
|45%
|18-24
|+16°
|36%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+11°
|87%
|06-12
|+11°
|57%
|12-18
|+11°
|95%
|18-24
|+10°
|97%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+11°
|83%
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+14°
|98%
|18-24
|+13°
|98%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+12°
|95%
|18-24
|+11°
|100%
|18-24
|+13°
|100%
|18-24
|+14°
|96%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+11°
|91%
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+10°
|83%
|18-24
|+10°
|80%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+9°
|88%
|18-24
|+9°
|95%
|18-24
|+6°
|79%
|18-24
|+8°
|92%