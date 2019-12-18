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Моментална состојба
+13°+11° +17°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+16°49%
18-24+15°57%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+15°37%
06-12+13°41%
12-18+15°45%
18-24+16°36%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+11°87%
06-12+11°57%
12-18+11°95%
18-24+10°97%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+11°83%
18-24+9°100%
18-24+14°98%
18-24+13°98%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+12°95%
18-24+11°100%
18-24+13°100%
18-24+14°96%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+11°91%
18-24+9°100%
18-24+10°83%
18-24+10°80%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°88%
18-24+9°95%
18-24+6°79%
18-24+8°92%
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