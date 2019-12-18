Струмица
Струмица
Моментална состојба
|+6°
|+1° +12°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+12°
|60%
|18-24
|+7°
|85%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+5°
|100%
|06-12
|+2°
|92%
|12-18
|+11°
|71%
|18-24
|+8°
|88%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+7°
|100%
|06-12
|+6°
|97%
|12-18
|+11°
|89%
|18-24
|+10°
|95%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|100%
|18-24
|+8°
|100%
|18-24
|+13°
|82%
|18-24
|+11°
|90%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|100%
|18-24
|+7°
|100%
|18-24
|+12°
|90%
|18-24
|+11°
|97%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+4°
|99%
|18-24
|+9°
|75%
|18-24
|+6°
|71%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+3°
|80%
|18-24
|+2°
|79%
|18-24
|+8°
|67%
|18-24
|+4°
|78%