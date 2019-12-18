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Моментална состојба
+6°+1° +12°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+12°60%
18-24+7°85%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+5°100%
06-12+2°92%
12-18+11°71%
18-24+8°88%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+7°100%
06-12+6°97%
12-18+11°89%
18-24+10°95%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°100%
18-24+8°100%
18-24+13°82%
18-24+11°90%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°100%
18-24+7°100%
18-24+12°90%
18-24+11°97%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°100%
18-24+4°99%
18-24+9°75%
18-24+6°71%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+3°80%
18-24+2°79%
18-24+8°67%
18-24+4°78%
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