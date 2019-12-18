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Моментална состојба
+5°+4° +10°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+9°71%
18-24+7°78%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+5°70%
06-12+4°73%
12-18+9°55%
18-24+7°59%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+5°98%
06-12+5°86%
12-18+7°86%
18-24+6°95%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°97%
18-24+5°97%
18-24+10°88%
18-24+8°82%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°88%
18-24+8°95%
18-24+10°93%
18-24+8°80%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°85%
18-24+5°94%
18-24+7°79%
18-24+4°93%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+1°93%
18-24+1°86%
18-24+5°60%
18-24+2°67%
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