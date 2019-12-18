Струга
Струга
Моментална состојба
|+5°
|+4° +10°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+9°
|71%
|18-24
|+7°
|78%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+5°
|70%
|06-12
|+4°
|73%
|12-18
|+9°
|55%
|18-24
|+7°
|59%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+5°
|98%
|06-12
|+5°
|86%
|12-18
|+7°
|86%
|18-24
|+6°
|95%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|97%
|18-24
|+5°
|97%
|18-24
|+10°
|88%
|18-24
|+8°
|82%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|88%
|18-24
|+8°
|95%
|18-24
|+10°
|93%
|18-24
|+8°
|80%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|85%
|18-24
|+5°
|94%
|18-24
|+7°
|79%
|18-24
|+4°
|93%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+1°
|93%
|18-24
|+1°
|86%
|18-24
|+5°
|60%
|18-24
|+2°
|67%