Скопјe
Скопјe
Моментална состојба
|+3°
|0° +6°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+5°
|69%
|18-24
|+4°
|65%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+3°
|91%
|06-12
|+2°
|59%
|12-18
|+5°
|60%
|18-24
|+4°
|71%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+4°
|98%
|06-12
|+3°
|100%
|12-18
|+6°
|100%
|18-24
|+6°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|95%
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+10°
|100%
|18-24
|+9°
|95%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|100%
|18-24
|+7°
|99%
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+9°
|98%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|91%
|18-24
|+7°
|87%
|18-24
|+9°
|62%
|18-24
|+7°
|80%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|73%
|18-24
|+5°
|69%
|18-24
|+8°
|64%
|18-24
|+5°
|65%