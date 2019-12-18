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Моментална состојба
+3°+6°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+5°69%
18-24+4°65%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+3°91%
06-12+2°59%
12-18+5°60%
18-24+4°71%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+4°98%
06-12+3°100%
12-18+6°100%
18-24+6°100%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°95%
18-24+5°100%
18-24+10°100%
18-24+9°95%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°100%
18-24+7°99%
18-24+9°100%
18-24+9°98%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°91%
18-24+7°87%
18-24+9°62%
18-24+7°80%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°73%
18-24+5°69%
18-24+8°64%
18-24+5°65%
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