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Моментална состојба
+4°+2° +7°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+5°82%
18-24+5°72%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+5°88%
06-12+3°79%
12-18+6°72%
18-24+6°79%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+8°98%
06-12+4°95%
12-18+9°96%
18-24+9°97%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°96%
18-24+7°94%
18-24+11°81%
18-24+11°82%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+11°82%
18-24+10°86%
18-24+10°97%
18-24+11°89%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°85%
18-24+6°89%
18-24+8°73%
18-24+7°62%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°68%
18-24+5°76%
18-24+6°78%
18-24+5°74%
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