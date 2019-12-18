Штип
Штип
Моментална состојба
|+4°
|+2° +7°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+5°
|82%
|18-24
|+5°
|72%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+5°
|88%
|06-12
|+3°
|79%
|12-18
|+6°
|72%
|18-24
|+6°
|79%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+8°
|98%
|06-12
|+4°
|95%
|12-18
|+9°
|96%
|18-24
|+9°
|97%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|96%
|18-24
|+7°
|94%
|18-24
|+11°
|81%
|18-24
|+11°
|82%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+11°
|82%
|18-24
|+10°
|86%
|18-24
|+10°
|97%
|18-24
|+11°
|89%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|85%
|18-24
|+6°
|89%
|18-24
|+8°
|73%
|18-24
|+7°
|62%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|68%
|18-24
|+5°
|76%
|18-24
|+6°
|78%
|18-24
|+5°
|74%