Св. Николе
Св. Николе
Моментална состојба
|+4°
|+2° +7°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+5°
|80%
|18-24
|+5°
|74%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+5°
|100%
|06-12
|+3°
|80%
|12-18
|+6°
|79%
|18-24
|+6°
|81%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+8°
|100%
|06-12
|+4°
|100%
|12-18
|+9°
|100%
|18-24
|+9°
|99%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|100%
|18-24
|+7°
|100%
|18-24
|+11°
|94%
|18-24
|+11°
|89%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+11°
|92%
|18-24
|+10°
|94%
|18-24
|+10°
|100%
|18-24
|+11°
|95%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|85%
|18-24
|+6°
|94%
|18-24
|+8°
|72%
|18-24
|+7°
|64%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|69%
|18-24
|+5°
|74%
|18-24
|+6°
|81%
|18-24
|+5°
|74%