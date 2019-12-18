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Моментална состојба
+4°+2° +7°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+5°80%
18-24+5°74%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+5°100%
06-12+3°80%
12-18+6°79%
18-24+6°81%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+8°100%
06-12+4°100%
12-18+9°100%
18-24+9°99%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°100%
18-24+7°100%
18-24+11°94%
18-24+11°89%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+11°92%
18-24+10°94%
18-24+10°100%
18-24+11°95%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°85%
18-24+6°94%
18-24+8°72%
18-24+7°64%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°69%
18-24+5°74%
18-24+6°81%
18-24+5°74%
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