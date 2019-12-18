Ресен
Ресен
Моментална состојба
|+4°
|+1° +11°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+9°
|66%
|18-24
|+6°
|70%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+4°
|77%
|06-12
|+2°
|78%
|12-18
|+10°
|64%
|18-24
|+8°
|70%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+2°
|100%
|06-12
|+2°
|99%
|12-18
|+7°
|95%
|18-24
|+4°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+2°
|100%
|18-24
|+3°
|100%
|18-24
|+9°
|86%
|18-24
|+7°
|84%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|97%
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+9°
|92%
|18-24
|+7°
|81%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+2°
|100%
|18-24
|+2°
|100%
|18-24
|+5°
|83%
|18-24
|+1°
|91%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|-2°
|100%
|18-24
|-3°
|100%
|18-24
|+3°
|55%
|18-24
|0°
|66%