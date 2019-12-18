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Моментална состојба
+4°+1° +11°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+9°66%
18-24+6°70%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+4°77%
06-12+2°78%
12-18+10°64%
18-24+8°70%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+2°100%
06-12+2°99%
12-18+7°95%
18-24+4°100%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+2°100%
18-24+3°100%
18-24+9°86%
18-24+7°84%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°97%
18-24+5°100%
18-24+9°92%
18-24+7°81%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+2°100%
18-24+2°100%
18-24+5°83%
18-24+1°91%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24-2°100%
18-24-3°100%
18-24+3°55%
18-2466%
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