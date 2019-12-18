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Моментална состојба
+4°+7° +13°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+11°59%
18-24+8°60%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+7°87%
06-12+9°53%
12-18+11°59%
18-24+8°79%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+8°96%
06-12+7°90%
12-18+9°97%
18-24+9°93%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°95%
18-24+8°94%
18-24+11°87%
18-24+11°92%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°96%
18-24+7°100%
18-24+10°95%
18-24+11°94%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°95%
18-24+5°89%
18-24+7°79%
18-24+6°70%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°76%
18-24+4°82%
18-24+6°74%
18-24+5°80%
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