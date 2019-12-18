Радовиш
Радовиш
Моментална состојба
|+4°
|+7° +13°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+11°
|59%
|18-24
|+8°
|60%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+7°
|87%
|06-12
|+9°
|53%
|12-18
|+11°
|59%
|18-24
|+8°
|79%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+8°
|96%
|06-12
|+7°
|90%
|12-18
|+9°
|97%
|18-24
|+9°
|93%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|95%
|18-24
|+8°
|94%
|18-24
|+11°
|87%
|18-24
|+11°
|92%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|96%
|18-24
|+7°
|100%
|18-24
|+10°
|95%
|18-24
|+11°
|94%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|95%
|18-24
|+5°
|89%
|18-24
|+7°
|79%
|18-24
|+6°
|70%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|76%
|18-24
|+4°
|82%
|18-24
|+6°
|74%
|18-24
|+5°
|80%