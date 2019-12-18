Пробиштип
Пробиштип
Моментална состојба
|+5°
|+7° +11°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+9°
|58%
|18-24
|+11°
|48%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+7°
|69%
|06-12
|+8°
|58%
|12-18
|+10°
|58%
|18-24
|+10°
|59%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+6°
|100%
|06-12
|+5°
|82%
|12-18
|+8°
|94%
|18-24
|+8°
|98%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|100%
|18-24
|+8°
|84%
|18-24
|+11°
|79%
|18-24
|+11°
|80%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+10°
|85%
|18-24
|+7°
|94%
|18-24
|+10°
|98%
|18-24
|+10°
|93%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|96%
|18-24
|+6°
|85%
|18-24
|+6°
|84%
|18-24
|+5°
|73%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|83%
|18-24
|+3°
|85%
|18-24
|+4°
|86%
|18-24
|+5°
|79%