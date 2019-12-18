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Моментална состојба
+5°+7° +11°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+9°58%
18-24+11°48%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+7°69%
06-12+8°58%
12-18+10°58%
18-24+10°59%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+6°100%
06-12+5°82%
12-18+8°94%
18-24+8°98%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°100%
18-24+8°84%
18-24+11°79%
18-24+11°80%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+10°85%
18-24+7°94%
18-24+10°98%
18-24+10°93%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°96%
18-24+6°85%
18-24+6°84%
18-24+5°73%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°83%
18-24+3°85%
18-24+4°86%
18-24+5°79%
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