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Моментална состојба
+2°+1° +8°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+7°54%
18-24+5°50%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+3°73%
06-12+2°63%
12-18+6°51%
18-24+5°65%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+3°99%
06-12+2°83%
12-18+6°96%
18-24+6°100%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+3°98%
18-24+3°100%
18-24+10°87%
18-24+8°81%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°93%
18-24+6°96%
18-24+10°99%
18-24+8°84%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°88%
18-24+3°96%
18-24+8°82%
18-24+4°77%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+1°91%
18-2489%
18-24+5°66%
18-24+2°72%
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