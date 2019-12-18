Прилеп
Прилеп
Моментална состојба
|+2°
|+1° +8°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+7°
|54%
|18-24
|+5°
|50%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+3°
|73%
|06-12
|+2°
|63%
|12-18
|+6°
|51%
|18-24
|+5°
|65%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+3°
|99%
|06-12
|+2°
|83%
|12-18
|+6°
|96%
|18-24
|+6°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+3°
|98%
|18-24
|+3°
|100%
|18-24
|+10°
|87%
|18-24
|+8°
|81%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|93%
|18-24
|+6°
|96%
|18-24
|+10°
|99%
|18-24
|+8°
|84%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|88%
|18-24
|+3°
|96%
|18-24
|+8°
|82%
|18-24
|+4°
|77%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+1°
|91%
|18-24
|0°
|89%
|18-24
|+5°
|66%
|18-24
|+2°
|72%