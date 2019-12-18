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Моментална состојба
+12°+2° +17°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+14°46%
18-24+8°66%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+4°82%
06-12+8°37%
12-18+14°45%
18-24+8°71%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+6°100%
06-12+5°80%
12-18+9°82%
18-24+7°94%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°100%
18-24+5°94%
18-24+11°68%
18-24+8°91%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°98%
18-24+5°100%
18-24+9°88%
18-24+8°97%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°95%
18-24100%
18-24+7°83%
18-24+2°84%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+1°94%
18-24+3°93%
18-24+5°71%
18-24+2°82%
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