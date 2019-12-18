Пехчево
Пехчево
Моментална состојба
|+12°
|+2° +17°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+14°
|46%
|18-24
|+8°
|66%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+4°
|82%
|06-12
|+8°
|37%
|12-18
|+14°
|45%
|18-24
|+8°
|71%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+6°
|100%
|06-12
|+5°
|80%
|12-18
|+9°
|82%
|18-24
|+7°
|94%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+5°
|94%
|18-24
|+11°
|68%
|18-24
|+8°
|91%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|98%
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+9°
|88%
|18-24
|+8°
|97%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|95%
|18-24
|0°
|100%
|18-24
|+7°
|83%
|18-24
|+2°
|84%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+1°
|94%
|18-24
|+3°
|93%
|18-24
|+5°
|71%
|18-24
|+2°
|82%