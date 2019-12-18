Охрид
Охрид
Моментална состојба
|+5°
|+3° +10°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+9°
|75%
|18-24
|+7°
|75%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+5°
|79%
|06-12
|+4°
|87%
|12-18
|+9°
|65%
|18-24
|+7°
|72%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+5°
|100%
|06-12
|+5°
|93%
|12-18
|+7°
|85%
|18-24
|+6°
|96%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+5°
|98%
|18-24
|+10°
|85%
|18-24
|+8°
|77%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|88%
|18-24
|+8°
|91%
|18-24
|+10°
|88%
|18-24
|+8°
|76%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|86%
|18-24
|+5°
|89%
|18-24
|+7°
|82%
|18-24
|+4°
|89%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+1°
|95%
|18-24
|+1°
|92%
|18-24
|+5°
|57%
|18-24
|+2°
|63%