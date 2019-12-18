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Моментална состојба
+5°+3° +10°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+9°75%
18-24+7°75%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+5°79%
06-12+4°87%
12-18+9°65%
18-24+7°72%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+5°100%
06-12+5°93%
12-18+7°85%
18-24+6°96%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°100%
18-24+5°98%
18-24+10°85%
18-24+8°77%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°88%
18-24+8°91%
18-24+10°88%
18-24+8°76%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°86%
18-24+5°89%
18-24+7°82%
18-24+4°89%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+1°95%
18-24+1°92%
18-24+5°57%
18-24+2°63%
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