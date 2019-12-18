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Моментална состојба
+6°+2° +9°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+7°95%
18-24+7°91%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+7°96%
06-12+3°100%
12-18+8°85%
18-24+8°86%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+8°100%
06-12+7°98%
12-18+9°100%
18-24+10°99%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°100%
18-24+9°98%
18-24+11°87%
18-24+12°86%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°92%
18-24+10°94%
18-24+10°92%
18-24+12°93%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°82%
18-24+8°78%
18-24+9°68%
18-24+8°58%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°70%
18-24+6°64%
18-24+7°61%
18-24+6°62%
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