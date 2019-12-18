Неготино
Неготино
Моментална состојба
|+6°
|+2° +9°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+7°
|95%
|18-24
|+7°
|91%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+7°
|96%
|06-12
|+3°
|100%
|12-18
|+8°
|85%
|18-24
|+8°
|86%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+8°
|100%
|06-12
|+7°
|98%
|12-18
|+9°
|100%
|18-24
|+10°
|99%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|100%
|18-24
|+9°
|98%
|18-24
|+11°
|87%
|18-24
|+12°
|86%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+9°
|92%
|18-24
|+10°
|94%
|18-24
|+10°
|92%
|18-24
|+12°
|93%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+9°
|82%
|18-24
|+8°
|78%
|18-24
|+9°
|68%
|18-24
|+8°
|58%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|70%
|18-24
|+6°
|64%
|18-24
|+7°
|61%
|18-24
|+6°
|62%