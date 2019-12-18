М. Каменица
М. Каменица
Моментална состојба
|+5°
|+5° +12°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+10°
|46%
|18-24
|+9°
|42%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+7°
|60%
|06-12
|+6°
|50%
|12-18
|+12°
|46%
|18-24
|+10°
|52%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+6°
|95%
|06-12
|+6°
|77%
|12-18
|+8°
|91%
|18-24
|+7°
|95%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|92%
|18-24
|+6°
|93%
|18-24
|+10°
|85%
|18-24
|+10°
|87%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+9°
|84%
|18-24
|+6°
|100%
|18-24
|+10°
|91%
|18-24
|+10°
|90%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|89%
|18-24
|+6°
|92%
|18-24
|+7°
|71%
|18-24
|+5°
|77%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|82%
|18-24
|+3°
|85%
|18-24
|+3°
|77%
|18-24
|+5°
|83%