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Моментална состојба
+5°+5° +12°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+10°46%
18-24+9°42%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+7°60%
06-12+6°50%
12-18+12°46%
18-24+10°52%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+6°95%
06-12+6°77%
12-18+8°91%
18-24+7°95%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°92%
18-24+6°93%
18-24+10°85%
18-24+10°87%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°84%
18-24+6°100%
18-24+10°91%
18-24+10°90%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°89%
18-24+6°92%
18-24+7°71%
18-24+5°77%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°82%
18-24+3°85%
18-24+3°77%
18-24+5°83%
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