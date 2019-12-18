М. Брод
М. Брод
Моментална состојба
|+2°
|+4° +17°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+15°
|44%
|18-24
|+11°
|67%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+8°
|71%
|06-12
|+4°
|74%
|12-18
|+13°
|51%
|18-24
|+10°
|61%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+6°
|100%
|06-12
|+7°
|79%
|12-18
|+10°
|92%
|18-24
|+9°
|98%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|100%
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+14°
|86%
|18-24
|+11°
|94%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+10°
|96%
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+12°
|100%
|18-24
|+12°
|90%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|94%
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+11°
|71%
|18-24
|+8°
|75%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|97%
|18-24
|+3°
|86%
|18-24
|+8°
|62%
|18-24
|+5°
|68%