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Моментална состојба
+2°+4° +17°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+15°44%
18-24+11°67%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+8°71%
06-12+4°74%
12-18+13°51%
18-24+10°61%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+6°100%
06-12+7°79%
12-18+10°92%
18-24+9°98%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°100%
18-24+5°100%
18-24+14°86%
18-24+11°94%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+10°96%
18-24+9°100%
18-24+12°100%
18-24+12°90%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°94%
18-24+5°100%
18-24+11°71%
18-24+8°75%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°97%
18-24+3°86%
18-24+8°62%
18-24+5°68%
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