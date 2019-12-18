Куманово
Куманово
Моментална состојба
|+3°
|0° +6°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+5°
|82%
|18-24
|+4°
|77%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+3°
|91%
|06-12
|+2°
|79%
|12-18
|+5°
|68%
|18-24
|+4°
|69%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+4°
|100%
|06-12
|+3°
|100%
|12-18
|+6°
|100%
|18-24
|+6°
|97%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|100%
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+10°
|94%
|18-24
|+9°
|90%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|94%
|18-24
|+7°
|98%
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+9°
|93%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|100%
|18-24
|+7°
|100%
|18-24
|+9°
|69%
|18-24
|+7°
|71%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|74%
|18-24
|+5°
|79%
|18-24
|+8°
|77%
|18-24
|+5°
|75%