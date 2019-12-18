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Моментална состојба
+3°+6°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+5°82%
18-24+4°77%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+3°91%
06-12+2°79%
12-18+5°68%
18-24+4°69%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+4°100%
06-12+3°100%
12-18+6°100%
18-24+6°97%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°100%
18-24+5°100%
18-24+10°94%
18-24+9°90%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°94%
18-24+7°98%
18-24+9°100%
18-24+9°93%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°100%
18-24+7°100%
18-24+9°69%
18-24+7°71%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°74%
18-24+5°79%
18-24+8°77%
18-24+5°75%
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