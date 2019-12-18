притисни ентер »


Powered by


Моментална состојба
+8°+13°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+12°52%
18-24+6°73%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+5°69%
06-12+1°71%
12-18+10°47%
18-24+7°68%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+3°98%
06-12+4°75%
12-18+7°92%
18-24+4°100%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+3°99%
18-24+2°100%
18-24+10°89%
18-24+8°89%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°94%
18-24+6°99%
18-24+8°100%
18-24+8°89%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°91%
18-24+2°100%
18-24+7°74%
18-24+4°79%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+2°100%
18-24+1°92%
18-24+4°59%
18-24+2°66%
Ново Facebook Twitter Видеа News