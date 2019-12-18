Крушево
Крушево
Моментална состојба
|+8°
|0° +13°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+12°
|52%
|18-24
|+6°
|73%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+5°
|69%
|06-12
|+1°
|71%
|12-18
|+10°
|47%
|18-24
|+7°
|68%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+3°
|98%
|06-12
|+4°
|75%
|12-18
|+7°
|92%
|18-24
|+4°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+3°
|99%
|18-24
|+2°
|100%
|18-24
|+10°
|89%
|18-24
|+8°
|89%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|94%
|18-24
|+6°
|99%
|18-24
|+8°
|100%
|18-24
|+8°
|89%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|91%
|18-24
|+2°
|100%
|18-24
|+7°
|74%
|18-24
|+4°
|79%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+2°
|100%
|18-24
|+1°
|92%
|18-24
|+4°
|59%
|18-24
|+2°
|66%