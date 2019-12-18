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Моментална состојба
+5°+4° +11°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+10°55%
18-24+9°53%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+7°70%
06-12+5°62%
12-18+11°55%
18-24+9°61%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+6°100%
06-12+5°79%
12-18+8°95%
18-24+8°96%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°100%
18-24+8°81%
18-24+11°78%
18-24+11°79%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°86%
18-24+7°93%
18-24+10°97%
18-24+10°91%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°96%
18-24+7°83%
18-24+5°90%
18-24+4°78%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+3°89%
18-24+1°85%
18-24+3°85%
18-24+4°79%
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