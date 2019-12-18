Кратово
Кратово
Моментална состојба
|+5°
|+4° +11°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+10°
|55%
|18-24
|+9°
|53%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+7°
|70%
|06-12
|+5°
|62%
|12-18
|+11°
|55%
|18-24
|+9°
|61%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+6°
|100%
|06-12
|+5°
|79%
|12-18
|+8°
|95%
|18-24
|+8°
|96%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|100%
|18-24
|+8°
|81%
|18-24
|+11°
|78%
|18-24
|+11°
|79%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+9°
|86%
|18-24
|+7°
|93%
|18-24
|+10°
|97%
|18-24
|+10°
|91%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|96%
|18-24
|+7°
|83%
|18-24
|+5°
|90%
|18-24
|+4°
|78%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+3°
|89%
|18-24
|+1°
|85%
|18-24
|+3°
|85%
|18-24
|+4°
|79%