Кочани
Кочани
Моментална состојба
|+4°
|+9° +16°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+14°
|58%
|18-24
|+14°
|55%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+10°
|75%
|06-12
|+10°
|57%
|12-18
|+16°
|54%
|18-24
|+14°
|61%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+10°
|98%
|06-12
|+9°
|83%
|12-18
|+14°
|87%
|18-24
|+11°
|98%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+10°
|95%
|18-24
|+11°
|89%
|18-24
|+16°
|76%
|18-24
|+15°
|83%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+14°
|81%
|18-24
|+10°
|100%
|18-24
|+15°
|88%
|18-24
|+15°
|86%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+10°
|87%
|18-24
|+10°
|85%
|18-24
|+12°
|72%
|18-24
|+10°
|71%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|77%
|18-24
|+6°
|81%
|18-24
|+8°
|75%
|18-24
|+8°
|79%