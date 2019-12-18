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Моментална состојба
+4°+9° +16°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+14°58%
18-24+14°55%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+10°75%
06-12+10°57%
12-18+16°54%
18-24+14°61%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+10°98%
06-12+9°83%
12-18+14°87%
18-24+11°98%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+10°95%
18-24+11°89%
18-24+16°76%
18-24+15°83%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+14°81%
18-24+10°100%
18-24+15°88%
18-24+15°86%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+10°87%
18-24+10°85%
18-24+12°72%
18-24+10°71%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°77%
18-24+6°81%
18-24+8°75%
18-24+8°79%
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