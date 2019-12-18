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Моментална состојба
+4°+2° +14°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+12°52%
18-24+6°69%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+5°69%
06-12+3°58%
12-18+10°52%
18-24+7°59%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+4°99%
06-12+2°83%
12-18+7°87%
18-24+5°91%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°99%
18-24+2°100%
18-24+11°82%
18-24+9°85%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°95%
18-24+5°100%
18-24+9°96%
18-24+8°85%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°95%
18-24+3°100%
18-24+7°65%
18-24+4°81%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+2°96%
18-24-1°91%
18-24+4°53%
18-24+1°62%
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