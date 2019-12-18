Кичево
Кичево
Моментална состојба
|+4°
|+2° +14°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+12°
|52%
|18-24
|+6°
|69%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+5°
|69%
|06-12
|+3°
|58%
|12-18
|+10°
|52%
|18-24
|+7°
|59%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+4°
|99%
|06-12
|+2°
|83%
|12-18
|+7°
|87%
|18-24
|+5°
|91%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|99%
|18-24
|+2°
|100%
|18-24
|+11°
|82%
|18-24
|+9°
|85%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|95%
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+9°
|96%
|18-24
|+8°
|85%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|95%
|18-24
|+3°
|100%
|18-24
|+7°
|65%
|18-24
|+4°
|81%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+2°
|96%
|18-24
|-1°
|91%
|18-24
|+4°
|53%
|18-24
|+1°
|62%