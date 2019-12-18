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Моментална состојба
+4°+2° +9°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+7°98%
18-24+7°91%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+7°87%
06-12+3°95%
12-18+8°82%
18-24+8°78%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+8°99%
06-12+7°92%
12-18+9°97%
18-24+10°100%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°98%
18-24+9°94%
18-24+11°86%
18-24+12°87%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°92%
18-24+10°93%
18-24+10°93%
18-24+12°93%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°81%
18-24+8°86%
18-24+9°68%
18-24+8°59%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°78%
18-24+6°65%
18-24+7°60%
18-24+6°64%
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