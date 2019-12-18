Кр. Паланка
Кр. Паланка
Моментална состојба
|+5°
|+2° +13°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+11°
|48%
|18-24
|+7°
|53%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+4°
|70%
|06-12
|+3°
|53%
|12-18
|+10°
|45%
|18-24
|+7°
|57%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+6°
|100%
|06-12
|+4°
|75%
|12-18
|+9°
|93%
|18-24
|+8°
|94%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+5°
|82%
|18-24
|+11°
|77%
|18-24
|+9°
|77%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|87%
|18-24
|+7°
|100%
|18-24
|+10°
|96%
|18-24
|+9°
|88%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|94%
|18-24
|+5°
|86%
|18-24
|+7°
|91%
|18-24
|+2°
|85%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+1°
|88%
|18-24
|0°
|77%
|18-24
|+5°
|78%
|18-24
|+1°
|77%