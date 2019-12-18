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Моментална состојба
+5°+2° +13°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+11°48%
18-24+7°53%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+4°70%
06-12+3°53%
12-18+10°45%
18-24+7°57%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+6°100%
06-12+4°75%
12-18+9°93%
18-24+8°94%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°100%
18-24+5°82%
18-24+11°77%
18-24+9°77%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°87%
18-24+7°100%
18-24+10°96%
18-24+9°88%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°94%
18-24+5°86%
18-24+7°91%
18-24+2°85%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+1°88%
18-2477%
18-24+5°78%
18-24+1°77%
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