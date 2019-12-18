Гостивар
Гостивар
Моментална состојба
|+8°
|+8° +19°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+17°
|53%
|18-24
|+14°
|55%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+12°
|60%
|06-12
|+10°
|43%
|12-18
|+16°
|58%
|18-24
|+14°
|56%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+11°
|95%
|06-12
|+9°
|75%
|12-18
|+11°
|92%
|18-24
|+11°
|92%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+11°
|94%
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+16°
|80%
|18-24
|+14°
|87%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+14°
|92%
|18-24
|+12°
|100%
|18-24
|+14°
|100%
|18-24
|+14°
|90%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+11°
|95%
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+11°
|67%
|18-24
|+10°
|79%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|84%
|18-24
|+4°
|72%
|18-24
|+8°
|67%
|18-24
|+8°
|74%