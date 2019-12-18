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Моментална состојба
+8°+8° +19°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+17°53%
18-24+14°55%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+12°60%
06-12+10°43%
12-18+16°58%
18-24+14°56%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+11°95%
06-12+9°75%
12-18+11°92%
18-24+11°92%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+11°94%
18-24+9°100%
18-24+16°80%
18-24+14°87%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+14°92%
18-24+12°100%
18-24+14°100%
18-24+14°90%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+11°95%
18-24+9°100%
18-24+11°67%
18-24+10°79%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°84%
18-24+4°72%
18-24+8°67%
18-24+8°74%
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