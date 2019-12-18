Гевгелија
Гевгелија
Моментална состојба
|+8°
|+4° +13°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+11°
|74%
|18-24
|+9°
|82%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+8°
|93%
|06-12
|+5°
|75%
|12-18
|+10°
|77%
|18-24
|+9°
|92%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+9°
|100%
|06-12
|+8°
|90%
|12-18
|+12°
|94%
|18-24
|+11°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|100%
|18-24
|+8°
|87%
|18-24
|+13°
|89%
|18-24
|+10°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+9°
|94%
|18-24
|+13°
|96%
|18-24
|+12°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+8°
|86%
|18-24
|+14°
|59%
|18-24
|+10°
|58%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+9°
|61%
|18-24
|+8°
|54%
|18-24
|+12°
|56%
|18-24
|+8°
|64%