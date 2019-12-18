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Моментална состојба
+8°+4° +13°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+11°74%
18-24+9°82%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+8°93%
06-12+5°75%
12-18+10°77%
18-24+9°92%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+9°100%
06-12+8°90%
12-18+12°94%
18-24+11°100%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°100%
18-24+8°87%
18-24+13°89%
18-24+10°100%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°100%
18-24+9°94%
18-24+13°96%
18-24+12°100%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°100%
18-24+8°86%
18-24+14°59%
18-24+10°58%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°61%
18-24+8°54%
18-24+12°56%
18-24+8°64%
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