Дојран
Дојран
Моментална состојба
|+8°
|+3° +13°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+11°
|74%
|18-24
|+10°
|81%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+7°
|100%
|06-12
|+4°
|100%
|12-18
|+12°
|84%
|18-24
|+9°
|98%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+9°
|100%
|06-12
|+10°
|98%
|12-18
|+12°
|93%
|18-24
|+10°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+9°
|100%
|18-24
|+13°
|88%
|18-24
|+12°
|94%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|100%
|18-24
|+8°
|100%
|18-24
|+13°
|96%
|18-24
|+13°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+10°
|100%
|18-24
|+7°
|100%
|18-24
|+11°
|69%
|18-24
|+7°
|68%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|72%
|18-24
|+6°
|74%
|18-24
|+10°
|64%
|18-24
|+6°
|73%