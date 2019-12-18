притисни ентер »


Powered by


Моментална состојба
+8°+3° +13°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+11°74%
18-24+10°81%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+7°100%
06-12+4°100%
12-18+12°84%
18-24+9°98%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+9°100%
06-12+10°98%
12-18+12°93%
18-24+10°100%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°100%
18-24+9°100%
18-24+13°88%
18-24+12°94%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°100%
18-24+8°100%
18-24+13°96%
18-24+13°100%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+10°100%
18-24+7°100%
18-24+11°69%
18-24+7°68%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°72%
18-24+6°74%
18-24+10°64%
18-24+6°73%
Ново Facebook Twitter Видеа News