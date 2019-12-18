Делчево
Делчево
Моментална состојба
|+5°
|+3° +14°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+11°
|48%
|18-24
|+8°
|54%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+5°
|80%
|06-12
|+5°
|59%
|12-18
|+14°
|47%
|18-24
|+9°
|65%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+7°
|100%
|06-12
|+5°
|79%
|12-18
|+10°
|79%
|18-24
|+7°
|96%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|99%
|18-24
|+7°
|92%
|18-24
|+12°
|71%
|18-24
|+11°
|82%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+9°
|85%
|18-24
|+6°
|100%
|18-24
|+11°
|84%
|18-24
|+10°
|91%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|93%
|18-24
|+5°
|94%
|18-24
|+8°
|71%
|18-24
|+5°
|82%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|90%
|18-24
|+4°
|87%
|18-24
|+4°
|70%
|18-24
|+4°
|80%