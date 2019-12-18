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Моментална состојба
+5°+3° +14°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+11°48%
18-24+8°54%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+5°80%
06-12+5°59%
12-18+14°47%
18-24+9°65%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+7°100%
06-12+5°79%
12-18+10°79%
18-24+7°96%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°99%
18-24+7°92%
18-24+12°71%
18-24+11°82%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+9°85%
18-24+6°100%
18-24+11°84%
18-24+10°91%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°93%
18-24+5°94%
18-24+8°71%
18-24+5°82%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°90%
18-24+4°87%
18-24+4°70%
18-24+4°80%
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