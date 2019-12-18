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Моментална состојба
+8°+5° +12°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+7°50%
18-24+10°59%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+7°58%
06-12+6°63%
12-18+8°66%
18-24+10°54%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+6°95%
06-12+4°85%
12-18+7°96%
18-24+8°86%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°97%
18-24+4°100%
18-24+11°81%
18-24+9°81%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+10°91%
18-24+7°100%
18-24+12°97%
18-24+10°86%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+8°90%
18-24+5°100%
18-24+8°76%
18-24+5°90%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+4°95%
18-24100%
18-24+4°64%
18-24+1°66%
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