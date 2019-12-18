Дебар
Дебар
Моментална состојба
|+8°
|+5° +12°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+7°
|50%
|18-24
|+10°
|59%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+7°
|58%
|06-12
|+6°
|63%
|12-18
|+8°
|66%
|18-24
|+10°
|54%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+6°
|95%
|06-12
|+4°
|85%
|12-18
|+7°
|96%
|18-24
|+8°
|86%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|97%
|18-24
|+4°
|100%
|18-24
|+11°
|81%
|18-24
|+9°
|81%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+10°
|91%
|18-24
|+7°
|100%
|18-24
|+12°
|97%
|18-24
|+10°
|86%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+8°
|90%
|18-24
|+5°
|100%
|18-24
|+8°
|76%
|18-24
|+5°
|90%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+4°
|95%
|18-24
|0°
|100%
|18-24
|+4°
|64%
|18-24
|+1°
|66%