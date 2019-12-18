Д. Хисар
Д. Хисар
Моментална состојба
|+2°
|0° +6°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|49%
|18-24
|+4°
|75%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+3°
|68%
|06-12
|0°
|50%
|12-18
|+3°
|50%
|18-24
|+4°
|63%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+3°
|100%
|06-12
|+2°
|79%
|12-18
|+5°
|92%
|18-24
|+6°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+3°
|100%
|18-24
|+4°
|100%
|18-24
|+10°
|82%
|18-24
|+9°
|87%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|90%
|18-24
|+6°
|98%
|18-24
|+10°
|95%
|18-24
|+9°
|84%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|90%
|18-24
|+5°
|95%
|18-24
|+6°
|73%
|18-24
|+6°
|77%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+2°
|100%
|18-24
|+1°
|95%
|18-24
|+4°
|52%
|18-24
|+3°
|58%