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Моментална состојба
+2°+6°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°49%
18-24+4°75%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+3°68%
06-1250%
12-18+3°50%
18-24+4°63%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+3°100%
06-12+2°79%
12-18+5°92%
18-24+6°100%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+3°100%
18-24+4°100%
18-24+10°82%
18-24+9°87%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°90%
18-24+6°98%
18-24+10°95%
18-24+9°84%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°90%
18-24+5°95%
18-24+6°73%
18-24+6°77%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+2°100%
18-24+1°95%
18-24+4°52%
18-24+3°58%
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