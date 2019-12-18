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Моментална состојба
+2°-1° +6°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
12-18+4°54%
18-24+5°56%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+3°56%
06-1240%
12-18+4°56%
18-24+5°62%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+3°100%
06-12+2°83%
12-18+5°98%
18-24+6°100%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+3°100%
18-24+3°100%
18-24+9°84%
18-24+9°90%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+7°98%
18-24+6°100%
18-24+8°100%
18-24+10°84%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+6°93%
18-24+5°99%
18-24+6°93%
18-24+6°81%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+2°100%
18-24+1°92%
18-24+4°55%
18-24+3°55%
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