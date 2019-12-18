Битола
Битола
Моментална состојба
|+2°
|-1° +6°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|12-18
|+4°
|54%
|18-24
|+5°
|56%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+3°
|56%
|06-12
|0°
|40%
|12-18
|+4°
|56%
|18-24
|+5°
|62%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+3°
|100%
|06-12
|+2°
|83%
|12-18
|+5°
|98%
|18-24
|+6°
|100%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+3°
|100%
|18-24
|+3°
|100%
|18-24
|+9°
|84%
|18-24
|+9°
|90%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+7°
|98%
|18-24
|+6°
|100%
|18-24
|+8°
|100%
|18-24
|+10°
|84%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+6°
|93%
|18-24
|+5°
|99%
|18-24
|+6°
|93%
|18-24
|+6°
|81%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+2°
|100%
|18-24
|+1°
|92%
|18-24
|+4°
|55%
|18-24
|+3°
|55%