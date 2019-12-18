Берово
Берово
Моментална состојба
|+12°
|-2° +16°
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+15°
|40%
|18-24
|+5°
|61%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+2°
|85%
|06-12
|-1°
|36%
|12-18
|+12°
|47%
|18-24
|+7°
|75%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|00-06
|+3°
|100%
|06-12
|+2°
|82%
|12-18
|+12°
|85%
|18-24
|+8°
|94%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+3°
|100%
|18-24
|+3°
|95%
|18-24
|+14°
|71%
|18-24
|+8°
|93%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+5°
|99%
|18-24
|+4°
|100%
|18-24
|+13°
|89%
|18-24
|+7°
|97%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|+3°
|96%
|18-24
|+1°
|100%
|18-24
|+12°
|81%
|18-24
|+3°
|84%
|време
|прогноза
|°C
|влажност
|18-24
|0°
|93%
|18-24
|-1°
|91%
|18-24
|+8°
|71%
|18-24
|0°
|83%