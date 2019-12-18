притисни ентер »


Powered by


Моментална состојба
+12°-2° +16°
Денес, Среда 18.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+15°40%
18-24+5°61%
Утре, Четврток 19.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+2°85%
06-12-1°36%
12-18+12°47%
18-24+7°75%
Петок 20.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
00-06+3°100%
06-12+2°82%
12-18+12°85%
18-24+8°94%
Сабота 21.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+3°100%
18-24+3°95%
18-24+14°71%
18-24+8°93%
Недела 22.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+5°99%
18-24+4°100%
18-24+13°89%
18-24+7°97%
Понеделник 23.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-24+3°96%
18-24+1°100%
18-24+12°81%
18-24+3°84%
Вторник 24.12.2019
времепрогноза°Cвлажност
18-2493%
18-24-1°91%
18-24+8°71%
18-2483%
Ново Facebook Twitter Видеа News