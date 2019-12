IT.mk | пред 5 часа

Meet the Future: 2020 e ИТ конференција која се одржа на 12-ти декември, 2019 година со која се сумираа ИТ трендовите кои не очекуваат во 2020 година. Конференцијата имаше концепт на онлајн и офлајн присуство, а настанот беше во организација на платформата за вработување и кариера во ИТ, We Are Laika, реализирана со поддршка на Швајцарската агенција