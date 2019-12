Вечер Прес | пред 6 часа

epa07880506 Kristianstad's coach Ljubomir Vranjes during the EHF handball Champions League men's group D match between Orlen Wisla Plock and IFK Kristianstad in Plock, Poland, 29 October 2019. EPA-EFE/Piotr Augustyniak POLAND OUT Шведскиот ракометен стручњак Љубомир Врањеш (46) е нов селектор на ракометната репрезентација на Словенија, јавија словенечките