Reporter | пред 2 часа

По 42 години снимање, во Холивуд се прикажа The Rise of the Skywalker, деветтиот и последен продолжеток од познататиот научно фантастичен сериjал „Војна на Ѕвездите“. Компанијата „Дизни“ во понеделникот го затвори целиот блок во центарот на Холивуд каде се прикажа долгоочекуваната филмска премиера. Од утре филмот ќе почне да се прикажува низ кината