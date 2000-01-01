- П 1 Мч. Бонифатиј Тарсијски (290)
- В 2 Свмч. Игнатиј Богоносец (107)
- С 3 Мч. Јулијана и со неа во Никомидија постраданите (304)
- Ч 4 Вмц. Анастасија Узорешителница (304)
- П 5 Преп. Наум Охридски (910)
- С 6 Прмц. Евгенија Римска и с неа мч. Прот, Јакинт и Клавдиј (262)
- Н 7 Рождество на Господа Иисуса Христа
- П 8 Јосиф Обручник, цар Давид и Јаков, брат Господов
- В 9 Ап. первомч. и архиѓакон Стефан (34)
- С 10 Мч-ци 20.000 во Никомидија (302)
- Ч 11 Мч-ци 14.000 младенци, погубени од Ирода во Витлеем (I)
- П 12 Мч-ка Анисија Солунска (305)
- С 13 Преп. Меланија Римјанка (439)
- Н 14 Обрезание Господово
- П 15 Св. Силвестер, папа Римски (335)
- В 16 Прор. Малахиј (IV п.Х.)
- С 17 Собор на 70-те апостоли
- Ч 18 Свмч. Теопемпт, еп. Никомидијски, и мч. Теона маг (303)
- П 19 Богојавление. Крштевање на Господа Иисуса Христа
- С 20 Собор на Претечата и Крстител Господов Јован
- Н 21 Преп. Георгиј Хозевит (VII) и Емилијан исп. (IX)
- П 22 Мч. Полиевкт (259)
- В 23 Св. Григориј, еп. Ниски (395)
- С 24 +Преп. Теодосиј Велики, основач на општежитијата (529)
- Ч 25 Мч. Татјана и другите со неа пострадани во Рим (235)
- П 26 Мч-ци Ермил и Стратоник (315)
- С 27 Св. Сава архиеп. Српски
- Н 28 +Преп. Гаврил Лесновски (XI)
- П 29 Поклонение на чесните вериги на ап. Петар
- В 30 +Преп. Антониј Велики (356)
- С 31 Св. Атанасиј (373) и Кирил (444), архиеп. Александријски
- Ч 1 Преп. Макариј Велики (391)
- П 2 +Преп. Ефтимиј Велики (473)
- С 3 Преп. Максим исповедник (662)
- Н 4 Ап. од 70-те Тимотеј (96)
- П 5 Св. Климент, еп. Анкирски, и мч. Агатангел (312)
- В 6 Преп. Ксенија Римјанка (V)
- С 7 +Св. Григориј Богослов, архиеп. Константинополски (389)
- Ч 8 Преп. Ксенофонт, сопругата Марија и синовите Аркадиј и Јован (V-VI)
- П 9 +Пренос на моштите на св. Јован Златоуст (438)
- С 10 Преп. Ефрем Сирин (373-379)
- Н 11 Пренос на моштите на св. Игнатиј Богоносец (108)
- П 12 +Св. Василиј Велики, Григориј Богослов и Јован Златоуст
- В 13 Бесребреници Кир и Јован и со нив мч. Атанасија со ќерките (311)
- С 14 Mч. Трифун (250)
- Ч 15 Сретение на Господа Иисуса Христа
- П 16 Св. Симеон Богопримец и пророчица Ана (I)
- С 17 Преп. Исидор Пелусиотски (440)
- Н 18 Мц. Агатија (251)
- П 19 Преп. Вукол, еп. Смирнски
- В 20 Преп. Партениј, еп. Лампсакијски (IV)
- С 21 Вмч. Теодор Стратилат (319) и прор. Захариј Серповидец, од 12-те
- Ч 22 Мч. Никифор, од Антиохија Сиријска (257)
- П 23 Свмч. Харалампиј и со него мч. Порфириј, Ваптос и 3 маченички (202)
- С 24 Св. Георгиј Кратовски (XVI)
- Н 25 Св. Мелетиј, архиеп. Антиохијски
- П 26 Преп. Мартинијан (V)
- В 27 +Рамноап. Кирил, учител Словенски (869)
- С 28 Ап. од 70-те Онисим (109)
- Ч 1 Мч-ци Памфил, Валент, Павел, Порфириј и други со нив (309)
- П 2 Вмч. Теодор Тирон (306)
- С 3 Св. Лав, папа Римски (461)
- Н 4 Ап. од 70-те Архип и Филимон и мч-ка Апфија (I)
- П 5 Преп. Лав, еп. Катански (780)
- В 6 Преп. Тимотеј во Символи (795)
- С 7 Наоѓање на моштите на мачениците во Евгенија (423)
- Ч 8 Свмч. Поликарп, еп. Смирнски (167)
- П 9 +Прво (IV) и второ (452) наоѓање на главата на св. Јован Претеча
- С 10 Св. Тарасиј, архиеп. Константинополски (806)
- Н 11 Св. Порфириј, архиеп. Гаски (420)
- П 12 Новомч. Агатангел Битолски (1727)
- В 13 Преп. Василиј исповедник (750)
- С 14 Прмч. Евдокија (160-170)
- Ч 15 Свмч. Теодот, еп. Киринејски (326)
- П 16 Мч-ци Евтропиј, Клеоник и Василиск (308)
- С 17 Преп. Герасим Јордански (475)
- Н 18 Мч. Конон Исавријски (I)
- П 19 Мч-ци 42 во Амореја (845)
- В 20 7 свмч-ци Херсониски (IV)
- С 21 Преп. Теофилакт исповедник, еп. Никомидијски (845)
- Ч 22 +40 маченици, во Севастијското езеро (320)
- П 23 Мч-ци Кодрат и други со него (258)
- С 24 Св. Софрониј, патр. Јерусалимски (638-644)
- Н 25 Св. Григориј Двоеслов (604)
- П 26 Пренос на моштите на св. Никифор, патр. Константинополски (846)
- В 27 Преп. Бенедикт Нурсијски (543)
- С 28 Мч. Агапиј и со него 7 маченици (303)
- Ч 29 Ап. од 70-те Аристовул, еп. Британски (I)
- П 30 Преп. Алексеј, човек Божји (411)
- С 31 Лазарева сабота
- Н 1 Цветници. Влегувањето на Господа Христа во Јерусалим
- П 2 Велик Понеделник на Јосиф прекрасниот
- В 3 Велик Вторник на десетте девојки
- С 4 Велика Среда на помазувањето на Христа со скапоцено миро
- Ч 5 Велик Четврток на Тајната Вечера
- П 6 Велик Петок на Светите Христови Страдања
- С 7 Благовештение на Пресвета Богородица
- Н 8 Пасха Воскресение Христово
- П 9 Светол Понеделник
- В 10 Светол Вторник
- С 11 Прпмч. Марко, еп. Аретусијски и други со него (364)
- Ч 12 Преп. Јован Лествичник, игумен Синајски (649)
- П 13 Животоприемен извор
- С 14 Преп. Марија Египетска (522)
- Н 15 Преп. Тит чудотворец (IX)
- П 16 Преп. Никита исповедник, игумен на обителта Мидикијска (824)
- В 17 Преп. Јосиф песнописец (883)
- С 18 Мч-ци Агатопод и други со него (303)
- Ч 19 +Св. Методиј, архиеп. Моравски (885)
- П 20 Преп. Георгиј исп., митр. Митилински (после 820)
- С 21 Ап. од 70-те Иродион, Агав, Асинкрит, Руф, Флегонт и други со нив (I)
- Н 22 Мч. Евпсихиј (362)
- П 23 Мч-ци Терентиј, Помпиј, Африкан, Максим, Зинон, Александар и други (251)
- В 24 Свмч. Антипа, еп. на Пергам Азијски (68)
- С 25 Преп. Василиј исп., еп. Париски (754)
- Ч 26 Свмч. Артемон, презв. Лаодикијски (303)
- П 27 Св. Мартин исповедник, еп. Римски (655)
- С 28 Ап. од 70-те Аристарх, Пуд и Трофим (67)
- Н 29 Мч. Агапија, Ирина и Хионија (304)
- П 30 Свмч. Симеон, еп. Персидски, и многу други со него (344)
- В 1 Преп. Јован, ученик на прп. Григориј Декаполит (850)
- С 2 Преп. Јован Ветхопештерник (VIII)
- Ч 3 Преп. Теодор Трихински (IV-IX)
- П 4 Свмч. Јануариј епископ и други со него (305)
- С 5 Преп. Теодор Сикеот, еп. Анастасиополски (613)
- Н 6 +Вмч. Георгиј Победоносец (303)
- П 7 Мч. Сава Стратилат и со него 70 војници (272)
- В 8 +Апостол и евангелист Марко (63)
- С 9 Свмч. Василиј, еп. Амасијски (322)
- Ч 10 Ап. Симеон, еп. Јерусалимски, сродника Господов (107)
- П 11 Ап. од 70-те Јасон и Сосипатр и други со нив пострадани (I)
- С 12 9 маченици Кизички (299)
- Н 13 +Ап. Јаков Зеведеев, брат на Јован Богослов (44)
- П 14 Прор. Јеремија (VI п.Х.)
- В 15 Св. Атанасиј Велики, архиеп. Александријски (373)
- С 16 Мч-ци Тимотеј и Мавра (286)
- Ч 17 Вознесение Господово
- П 18 Вмч-ка Ирина (I-II)
- С 19 Прав. Јов Многострадален (2000-1500 п.Х.)
- Н 20 Спомен на јавувањето на небо на Крстот Господов, во Јерусалим (351)
- П 21 +Апостол и евангелист Јован Богослов (117)
- В 22 +Пренос на моштите на св. Николај (1087)
- С 23 +Апостол Симон Зилот (I)
- Ч 24 Рамноап. Методиј (885) и Кирил (869), учители Словенски
- П 25 Св. Епифаниј, еп. Кипарски (403)
- С 26 Мч-ка Гликерија дева и со неа постраданите, во Лаодикија (177)
- Н 27 Педесетница (Духовден) Слегување на Светиот Дух на Апостолите
- П 28 Ден на Светиот Дух
- В 29 Преп. Теодор Освештен (368)
- С 30 Ап. од 70-те Андроник и св. Јунија, неговата помошничка (I)
- Ч 31 Мч. Теодот Анкирски и седум деви маченички (303)
- П 1 Свмч. Патрикиј, еп. Пруски, и неговата дружина (II-III)
- С 2 Мч-ци Талалеј, Александар и Астериј (284)
- Н 3 +Рамноап. цар Константин (337) и неговата мајка царица Елена (327)
- П 4 Мч. Василиск (308)
- В 5 Преп. Михаил, еп. Синадски (821)
- С 6 Преп. Симеон столпник (596)
- Ч 7 +Трето наоѓање на главата на Претечата и Крстител Господов Јован (850)
- П 8 Апостоли од 70-те Карп и Алфеј (I)
- С 9 Свмч. Терапонт, еп. Сардијски (III)
- Н 10 Преп. Никита исп., еп. Халкидонски (IX)
- П 11 Мч-ка Теодосија дева, Тирска (308)
- В 12 Преп. Исакиј исп., игумен на Далматската обител (383)
- С 13 Ап. од 70-те Ерма (I)
- Ч 14 Мч-ци Јустин Философ и со него постраданите (166)
- П 15 Св. Еразмо Охридски (IV)
- С 16 Мч-ци Лукилијан, Клавдиј, Ипатиј, Павел, Дионисиј и Павла дева (275)
- Н 17 Св. Митрофан, I патр. Константинополски (326)
- П 18 Свмч. Доротеј, еп. Тирски (362)
- В 19 Преп. Висарион Египетски (IV-V)
- С 20 Свмч. Теодот Анкирски (303)
- Ч 21 Вмч. Теодор Стратилат (319)
- П 22 Св. Кирил, архиеп. Александријски (444)
- С 23 Свмч. Тимотеј, еп. Пруски (363)
- Н 24 +Апостоли Вартоломеј и Варнава (I)
- П 25 Преп. Онуфриј Велики (IV), Преп. Петар Атонски (734)
- В 26 Мц. Акилина (293)
- С 27 Прор. Елисеј (IX п.Х.)
- Ч 28 Мч-ци Вит, Модест и Крискентија (303)
- П 29 Св. Тихон, еп. Аматунтски (425)
- С 30 Мч-ци Мануил, Савел и Исмаил Персијски (362)
- Н 1 Мч-ци Леонтиј, Ипатиј и Теодул (79)
- П 2 +Апостол Јуда, брат Господов (80)
- В 3 Преп. Наум Охридски (910)
- С 4 Мч. Јулијан Тарсијски (305)
- Ч 5 Свмч. Евсевиј, еп. Самосатски (380)
- П 6 Мц. Агрипина (260)
- С 7 Рождество на Претечата и Крстител Господов Јован
- Н 8 Прмц. Февронија дева (304)
- П 9 Преп. Давид Солунски (540)
- В 10 Преп. Сампсон странопримец (530)
- С 11 Пренос на моштите на мч. Кир и Јован (412)
- Ч 12 Славни апостоли Петар и Павел (67)
- П 13 Собор на славните и сефални 12 апостоли
- С 14 Бесребреници Козма и Дамјан, во Рим пострадани (284)
- Н 15 Полагање на ризата на Пресвета Богородица во Влахерна (V)
- П 16 Мч. Јакинт (108)
- В 17 +Св. Цар Николај II и другите со него (1918)
- С 18 +Преп. Атанасиј Атонски (1000)
- Ч 19 Преп. Сисој Велики (429)
- П 20 Преп. Тома Малеин (X)
- С 21 Вмч. Прокопиј (303)
- Н 22 Свмч. Панкратиј, еп. Тавроменијски (I)
- П 23 Св. 45 мч-ци Никополски, во Ерменија (ок. 319)
- В 24 Вмц. Ефимија (451)
- С 25 Икона Богородична Троеручица
- Ч 26 Собор на Архангел Гавриил
- П 27 Ап. од 70-те Акила (I)
- С 28 Рамноап. кн. Владимир (1015)
- Н 29 Свмч. Атиноген еп. и неговите десет ученици (311)
- П 30 Вмц. Марина (IV)
- В 31 Мч. Емилијан (363)
- С 1 +Наоѓање на моштите на прп. Серафим Саровски (1903)
- Ч 2 +Прор. Илија (IX п.Х.)
- П 3 Прор. Језекиил (VI п.Х.)
- С 4 Мироносица рамноап. Марија Магдалина (I)
- Н 5 Мч-ци Трофим, Теофил и други со нив (305)
- П 6 Мч. Христина (ок. 300)
- В 7 Успение на прав. Ана, мајката на Богородица, Св. Олимпијада ѓакониса (410)
- С 8 Свмч-ци Ермолај, Ермип и Ермократ, свешт. Никомидијски (305)
- Ч 9 Св. Седмочисленици словенски просветители
- П 10 Ап. Прохор, Никанор, Тимон и Пармен (I)
- С 11 Мч. Калиник (III-IV)
- Н 12 Ап. од 70-те Сила, Силуан, Крискент, Епенет и Андроник (I)
- П 13 Прав. Евдоким Кападокијски (IX)
- В 14 Изнесување на Чесниот Крст
- С 15 Пренос на моштите на првомч. архиѓакон Стефан (428)
- Ч 16 Преп. Исаакиј, Далмат и Фавст (IV-V)
- П 17 Св. 7 маченици младенци во Ефес
- С 18 Мч. Евсигниј (362)
- Н 19 Преображение на Господа Иисуса Христа
- П 20 Прмч. Дометиј Персиец и неговите два ученика (363)
- В 21 Св. Емилијан исповедник, еп. Кизички (820)
- С 22 +Апостол Матиј (63)
- Ч 23 Мч-ци Римски: архиѓ. Лаврентиј, папа Сикст, Феликисим, Агапит и Роман (258)
- П 24 Мч. архиѓакон Евпл (304)
- С 25 Мч-ци Фотиј и Аникита и многу со нив (306)
- Н 26 Пренос на моштите на прп. Максим Исповедник (662)
- П 27 Прор. Михеј (од 12-те пророци) (VIII п.Х.)
- В 28 Успение на Пресвета Богородица
- С 29 +Св. Јоаким Осоговски (XI)
- Ч 30 Мч. Мирон презвитер (250)
- П 31 +Преп. Јован Рилски (946)
- С 1 Мч. Андреј Стратилат и со него 2593 маченици (305)
- Н 2 Прор. Самуил (XI п.Х.)
- П 3 Ап. од 70-те Тадеј (44)
- В 4 Мч-ци Агатоник, Зотик, Теопрепиј, Акиндин, Северијан и други (311)
- С 5 Мч. Луп (306)
- Ч 6 Свмч. Евтихиј, ученик на ап. Јован Богослов (I)
- П 7 Пренос на моштите на св. ап. Вартоломеј (VI)
- С 8 Мч-ци Адријан и Наталија и други 23 со нив (311)
- Н 9 Преп. Пимен Велики (450)
- П 10 Преп. Моjсеј Мурин (400)
- В 11 +Отсекување на главата на св. Јован Крстител
- С 12 Св. Александар (340), Јован (595) и Павел (784), патр. Константинополски
- Ч 13 Полагање на појасот на Пресвета Богородица (395-408)
- П 14 +Преп. Симеон Столпник (459) и неговата мајка Марта (428)
- С 15 Мч. Мамант (275)
- Н 16 Свмч. Антим, еп. Никомидијски, и другите маченици со него (302)
- П 17 Свмч. Вавила, еп. на Велика Антиохија (251)
- В 18 Прор. Захариј и прав. Елисавета (I)
- С 19 Спомен на чудото на Архистратигот Михаил во Колос (IV)
- Ч 20 Мч. Созонт (304)
- П 21 Рождество на Пресвета Богородица
- С 22 Праведни Богоотци Јоаким и Ана
- Н 23 Св. маченички Минодора, Митродора и Нимфодора (311)
- П 24 +Преп. Теодора Александријска (V)
- В 25 Свмч. Автоном, еп. Италијски (313)
- С 26 Свмч. Корнилиј стотник (I)
- Ч 27 +Воздвижение на Честниот и Животворен Крст Господов
- П 28 Вмч. Никита (372)
- С 29 Вмц. Ефимија (304)
- Н 30 Мч. Вера, Надеж, Љубов и нивната мајка Софија (137)
- П 1 Преп. Евмениј, еп. Гортински (VII)
- В 2 Мч-ци Трофим, Саватиј и Доримедонт (276)
- С 3 Вмч. Евстатиј Плакида, жена му Теопистија и нивните деца Агапиј и Теопист (118)
- Ч 4 Ап. од 70-те Кодрат (130)
- П 5 Прор. Јона (VIII п.Х.), Свмч. Фока, еп. Синопски (117)
- С 6 Зачнување на Пророкот, Претеча и Крстител Господов Јован
- Н 7 Првомч. рамноап. Текла (I)
- П 8 Преп. Ефросинија
- В 9 +Упокоение на апостолот и евангелист Јован Богослов (II)
- С 10 Мч. Калистрат и неговата дружина: Гимнасиј и останатите (304)
- Ч 11 +Преп. Харитон Испов. (350)
- П 12 Преп. Киријак отшелник (556)
- С 13 Свмч. Григориј епископ, просветител на Ерменија (335)
- Н 14 +Покров на Пресв. Богородица
- П 15 Свмч. Кипријан, мц. Јустина и мч. Теоктист (304)
- В 16 Свмч-ци Дионисиј Ареопагит, еп. Атински, Рустик презв., Елефтериј ѓак. (96)
- С 17 Свмч. Јеротеј, еп. Атински (I)
- Ч 18 Мц. Харитина (304)
- П 19 +Апостол Тома (I)
- С 20 Мч-ци Сергеј и Вакх (303)
- Н 21 Преп. Пелагија (457)
- П 22 +Ап. Јаков Алфеев (I)
- В 23 Мч-ци Евлампиј и Евлампија (311)
- С 24 Ап. од 70-те Филип, еден од седумте ѓакони (I)
- Ч 25 Мч-ци Пров, Тарах и Андроник (304)
- П 26 +Новомч. Злата Мегленска (1795)
- С 27 +Преп. Параскева (XI)
- Н 28 Преп. Ефтимиј Нов, Солунски (889)
- П 29 Мч. Лонгин стотника (I), при Крстот Господов
- В 30 Прор. Осиј (820 п.Х.)
- С 31 +Апостол и евангелист Лука (I)
- Ч 1 Преп. Прохор Пчињски (XI)
- П 2 Вмч. Артемиј (362)
- С 3 +Пренос на моштите на св. Иларион, еп. Меглeнски (1206)
- Н 4 Рамноап. Аверкиј, еп. Јераполски (167)
- П 5 Апостол Јаков, брат Господов по плот (63)
- В 6 Мч. Арета и други 4299 со него (523)
- С 7 Мч-ци Маркијан и Мартириј, нотари Константинополски (355)
- Ч 8 +Вмч. Димитриј Солунски (306)
- П 9 Мч. Нестор Солунски (306)
- С 10 Мч. Параскева (III)
- Н 11 Прмц. Анастасија Римјанка (III)
- П 12 Свмч. Зиновиј, еп. Егејски, и неговата сестра Зиновија (285)
- В 13 Ап. од 70-те Стахиј, Амплиј, Урван, Наркис, Апелиј и Аристовул (I)
- С 14 Бессребреници и чудотворци Козма и Дамјан и нивната мајка преп. Теодотија (III)
- Ч 15 Мч-ци Акиндин, Пигасиј, Афтониј, Елпидифор, Анемподист и други со нив (345)
- П 16 Обновување на храмот на св. Георгиј во Лида
- С 17 Преп. Јоаникиј Велики (846)
- Н 18 Мч-ци Галактион и Епистимија (III)
- П 19 Св. Павел, патријарх Константинополски, исповедник (350)
- В 20 Св. маченици во Митилина (III)
- С 21 +Собор на Архистратиг Михаил и останатите бесплотни Небесни Сили
- Ч 22 Мч-ци Онисифор и Порфириј (284)
- П 23 Ап. од 70-те Ераст, Олимп, Родион, Сосипатр, Кварт и Тертиј (I)
- С 24 Вмч. Мина (304)
- Н 25 Св. Јован Милостив, патр. Александријски (620)
- П 26 +Св. Јован Златоуст, архиеп. Константинополски (407)
- В 27 +Апостол Филип (I)
- С 28 Мч-ци и исп. Гуриј, Самон (306) и Авив (322)
- Ч 29 +Апостол и евангелист Матеј (60)
- П 30 Св. Григориј чудотворец, еп. Неокесаријски (270)
- С 1 Мч. Платон (302)
- Н 2 Прор. Авдиј (од 12-те) (IX п.Х.)
- П 3 Преп. Григориј Декаполит (816)
- В 4 Воведение во храмот на Пресвета Богородица
- С 5 Ап. од 70-те Филимон и Архип и мч. рамноап. Апфија (I)
- Ч 6 Св. Амфилохиј, еп. Иконијски (после 394)
- П 7 Вмц. Екатерина (313)
- С 8 Св. Климент Охридски (916)
- Н 9 Преп. Алимпиј столпник (640)
- П 10 Вмч. Јаков Персиец (421)
- В 11 +Св. 15 свмч. Тивериополски (IV)
- С 12 Мч. Парамон и со него 370 маченици (250)
- Ч 13 +Апостол Андреј Првоповикан (62)
- П 14 Прор. Наум (VII п.Х.)
- С 15 Прор. Авакум (VII-VI п.Х.)
- Н 16 Прор. Софониј (605 п.Х.)
- П 17 Вмч-ки Варвара и Јулијана (306)
- В 18 +Преп. Сава Освештен (532)
- С 19 +Св. Николај, архиеп. на Мира Ликијска, чудотворец (345)
- Ч 20 Св. Амвросиј, еп. Медиолански (397)
- П 21 Преп. Патапиј (VII)
- С 22 Зачнување на св. Ана, мајката на Пресвета Богородица
- Н 23 Мч-ци Мина, Ермоген и Евграф (313)
- П 24 Преп. Даниил Столпник (490)
- В 25 Св. Спиридон, еп. Тримитунтски, чудотворец (348)
- С 26 +Мч-ци Евстратиј, Авксентиј, Евгениј, Мардариј и Орест (305)
- Ч 27 Мч-ци Тирс, Левкиј, Филимон, Аполиниј, Аријан и Калиник (251)
- П 28 Свмч. Елефтериј, еп. Илиријски, неговата мајка мч. Антија и мч. Корив епарх (II)
- С 29 Прор. Агеј (500 п.Х.), Мч. Марин Римски (III)
- Н 30 Прор. Даниил и трите момчиња: Ананиј, Азариј и Мисаил (600 п.Х.)
- П 31 Мч-ци Севастијан и тие со него (287)