Св. Атанасиј (373) и Кирил (444), архиеп. Александријски

С

В

Поклонение на чесните вериги на ап. Петар

С

Мч-ци Ермил и Стратоник (315)

Мч. Татјана и другите со неа пострадани во Рим (235)

+Преп. Теодосиј Велики, основач на општежитијата (529)

С

В

Преп. Георгиј Хозевит (VII) и Емилијан исп. (IX)

Собор на Претечата и Крстител Господов Јован

С

Богојавление. Крштевање на Господа Иисуса Христа

Свмч. Теопемпт, еп. Никомидијски, и мч. Теона маг (303)

Собор на 70-те апостоли

С

В

С

Мч-ци 14.000 младенци, погубени од Ирода во Витлеем (I)

Мч-ци 20.000 во Никомидија (302)

С

Ап. первомч. и архиѓакон Стефан (34)

В

Јосиф Обручник, цар Давид и Јаков, брат Господов

Рождество на Господа Иисуса Христа

Прмц. Евгенија Римска и с неа мч. Прот, Јакинт и Клавдиј (262)

С

Мч. Јулијана и со неа во Никомидија постраданите (304)

С

В

С

В

С

Свмч. Харалампиј и со него мч. Порфириј, Ваптос и 3 маченички (202)

Вмч. Теодор Стратилат (319) и прор. Захариј Серповидец, од 12-те

С

В

С

Св. Симеон Богопримец и пророчица Ана (I)

Сретение на Господа Иисуса Христа

С

Бесребреници Кир и Јован и со нив мч. Атанасија со ќерките (311)

В

+Св. Василиј Велики, Григориј Богослов и Јован Златоуст

Пренос на моштите на св. Игнатиј Богоносец (108)

С

+Пренос на моштите на св. Јован Златоуст (438)

Преп. Ксенофонт, сопругата Марија и синовите Аркадиј и Јован (V-VI)

С

В

Св. Климент, еп. Анкирски, и мч. Агатангел (312)

С

С

Мч. Агапиј и со него 7 маченици (303)

С

В

Пренос на моштите на св. Никифор, патр. Константинополски (846)

С

Мч-ци Кодрат и други со него (258)

+40 маченици, во Севастијското езеро (320)

С

В

Мч-ци 42 во Амореја (845)

С

Мч-ци Евтропиј, Клеоник и Василиск (308)

С

В

С

+Прво (IV) и второ (452) наоѓање на главата на св. Јован Претеча

Наоѓање на моштите на мачениците во Евгенија (423)

С

Преп. Тимотеј во Символи (795)

В

Ап. од 70-те Архип и Филимон и мч-ка Апфија (I)

С

Мч-ци Памфил, Валент, Павел, Порфириј и други со нив (309)

Свмч. Симеон, еп. Персидски, и многу други со него (344)

Мч. Агапија, Ирина и Хионија (304)

Ап. од 70-те Аристарх, Пуд и Трофим (67)

С

С

Свмч. Антипа, еп. на Пергам Азијски (68)

В

Мч-ци Терентиј, Помпиј, Африкан, Максим, Зинон, Александар и други (251)

Ап. од 70-те Иродион, Агав, Асинкрит, Руф, Флегонт и други со нив (I)

С

Преп. Георгиј исп., митр. Митилински (после 820)

Мч-ци Агатопод и други со него (303)

С

В

Преп. Никита исповедник, игумен на обителта Мидикијска (824)

С

Прпмч. Марко, еп. Аретусијски и други со него (364)

С

В

Благовештение на Пресвета Богородица

С

Велик Петок на Светите Христови Страдања

Велик Четврток на Тајната Вечера

Велика Среда на помазувањето на Христа со скапоцено миро

С

Велик Вторник на десетте девојки

В

Велик Понеделник на Јосиф прекрасниот

Цветници. Влегувањето на Господа Христа во Јерусалим

В 1 Преп. Јован, ученик на прп. Григориј Декаполит (850)

С 2 Преп. Јован Ветхопештерник (VIII)

Ч 3 Преп. Теодор Трихински (IV-IX)

П 4 Свмч. Јануариј епископ и други со него (305)

С 5 Преп. Теодор Сикеот, еп. Анастасиополски (613)

Н 6 +Вмч. Георгиј Победоносец (303)

П 7 Мч. Сава Стратилат и со него 70 војници (272)

В 8 +Апостол и евангелист Марко (63)

С 9 Свмч. Василиј, еп. Амасијски (322)

Ч 10 Ап. Симеон, еп. Јерусалимски, сродника Господов (107)

П 11 Ап. од 70-те Јасон и Сосипатр и други со нив пострадани (I)

С 12 9 маченици Кизички (299)

Н 13 +Ап. Јаков Зеведеев, брат на Јован Богослов (44)

П 14 Прор. Јеремија (VI п.Х.)

В 15 Св. Атанасиј Велики, архиеп. Александријски (373)

С 16 Мч-ци Тимотеј и Мавра (286)

Ч 17 Вознесение Господово

П 18 Вмч-ка Ирина (I-II)

С 19 Прав. Јов Многострадален (2000-1500 п.Х.)

Н 20 Спомен на јавувањето на небо на Крстот Господов, во Јерусалим (351)

П 21 +Апостол и евангелист Јован Богослов (117)

В 22 +Пренос на моштите на св. Николај (1087)

С 23 +Апостол Симон Зилот (I)

Ч 24 Рамноап. Методиј (885) и Кирил (869), учители Словенски

П 25 Св. Епифаниј, еп. Кипарски (403)

С 26 Мч-ка Гликерија дева и со неа постраданите, во Лаодикија (177)

Н 27 Педесетница (Духовден) Слегување на Светиот Дух на Апостолите

П 28 Ден на Светиот Дух

В 29 Преп. Теодор Освештен (368)

С 30 Ап. од 70-те Андроник и св. Јунија, неговата помошничка (I)