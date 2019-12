Нова Македонија | пред 3 часа

Мараја Кери успешно ја заврши својата турнеја „All I Want For Christmas Is You“, со последен настап во „Медисон сквер гарден“, Њујорк.Таа заблеска на сцената во неколку свечени новогодишни костими. Овој месец поп-ѕвездата имаше концерти во Атлантик Сити, Њу Џерси, Вашингтон, Ункасвил, Конектикат, Бостон и Масачусетс, пред големото финале во њујоршкиот

